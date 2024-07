Mascherano a corazón abierto: "la gente de River me va a odiar toda la vida"

En el relato, con Juan Pablo Varsky, el entrenador de la Selección argentina Sub 23, se refirió sobre aquel episodio que se dio en el Mundial de Clubes 2015 jugando para Barcelona. "Fue un error no haber saludado a la gente de River en 2015. Fui una persona que durante gran parte de mi carrera, me autoexigí demasiado", confesó Mascherano.

Y continuó: "Fui demasiado responsable con las cosas y eso me causó mucho daño. Yo había vivido un episodio con River en 2006. Jugué con Corinthians, en contra, acá y por octavos de Libertadores. La gente me ovacionó de una manera increíble y el partido me superó. De hecho, Gallardo me hace echar", contó Mascherano.

"La gente de River me va a odiar toda la vida". Crudo Javier Mascherano recordando aquel "no saludo" a la gente en el Mundial de Clubes 2015, reconocido como un error. Aquí, su versión de los hechos, en charla con @JPVarsky

Para luego dar lugar al episodio que el hincha de River recuerda como el día en rompió lazos con el Jefecito."Vuelvo a jugar en el 2015, me quise abstraer de todo y la verdad uno a veces comete pelotudeces, se equivoca. Y me equivoqué. Tengo clarísimo que no hay vuelta atrás. Hay acciones que no tienen vuelta atrás, ya está. Yo lo acepté: no hay vuelta atrás con la gente de River, la gente de River me va a odiar toda la vida. Y tienen razón. Les falté el respeto”.

mascherano river1.jpg Mascherano jugando para el Barcelona en el Mundial de Clubes 2015.

Ese día, 20 de diciembre de 2015, con Mascherano como titular, el Barcelona le ganó 3 a 0 al Millonario.