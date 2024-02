Javier Mascherano y la Selección argentina Sub 23: "Capaz que tienen suerte y me queda un sólo partido"

"Capaz que tienen suerte y me queda un sólo partido... Yo no puedo estar pensando en lo que dicen de mí. Acepto las críticas. Si la gente me critica es porque debe pensar que no lo hago bien y está perfecto", dijo con un dejo de ironía el DT del conjunto nacional.

►Te puede interesar: La Selección argentina Sub 23 empató de milagro con Paraguay y sigue viva en el Preolímpico 2024