"¿Por qué Chiquito Romero, estando a 20, 25, 30 metros, tiene que salir despavorido? Yo no sé si es hincha de Boca, yo creo que sentirá la camiseta por el orgullo que es jugar en Boca, no voy a meterme en eso. Pero, simplemente, dejalo pasar", expresó el ex futbolista de Rosario Central, River y Valencia.