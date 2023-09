Marcelo Gallardo fue tentado por un importante club para volver a dirigir

marcelom-gallardo2.jpg

En las últimas horas el Olympique de Lyon despidió a su entrenador Laurent Blanc y pensó rápidamente el ex DT del elenco de Núñez. El Muñeco conoce Francia, ya que jugó en el Paris Saint-Germain y el Mónaco.

►TE PUEDE INTERESAR: La protesta de los hinchas de River que provocó un gran revuelo

Gallardo-tuit.jpg

La respuesta de Gallardo ante la propuesta del Lyon

Desde el entorno de Gallardo le dijeron que no al Lyon, ya que al entrenador no le convence el proyecto deportivo y no tiene ninguna urgencia para resolver inmediatamente su futuro.

marcelo-gallardo-river.jpg

El Lyon, donde juega el defensor de la Selección argentina Nicolás Tagliafico, lleva un punto en las primeras cuatro fechas de la Ligue 1, se encuentra en el último puesto y viene de caer 4-1 como local ante el PSG.