Luis Suárez descartó la posibilidad de jugar en River

"Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás, te ilusiona que te quieran tanto”, admitió.

Luis Suárez admitió que estuvo cerca de jugar en River

Luego, en ESPN, el futbolista expresó: "River me motivó. Nada me seducía más. Era un orgullo, pero no podía jugar octavos. Por lo reglamentario esperamos a cuartos y River tuvo la mala suerte de quedar afuera. Tenía un pre acuerdo y le dije a Enzo (Francescoli) que la chance se cae por lo deportivo".

De este modo, la respuesta negativa de Suárez cierra la posibilidad de una operación que tanto el jugador como Marcelo Gallardo y la institución se habían tomado muy en serio si River avanzaba en la Copa Libertadores.

Luis Suárez no tuvo ofertas de Nacional

Luis Suárez también admitió su sorpresa por no haber tenido ningún acercamiento de Nacional de Montevideo, club en el que se inició: "Estoy sorprendido porque los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación".

El delantero, de 35 años, que se encuentra libre y a la espera de cerrar con un nuevo equipo, tiene tres ofertas de Europa para llegar con competencia al Mundial de Qatar 2022.

La idea de Suárez es firmar por un año y luego finalizar su carrera en la MLS de Estados Unidos.