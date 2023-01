Luciano Cabral hizo el gol soñado durante 5 años de condena

►Te puede interesar: El Huevo Acuña brilló y marcó en la victoria del Sevilla

cabral 1.jpg Luciano Cabral marcó su primer gol en Coquimbo Unido

Luciano Cabral estuvo preso durante 5 años y medio como “coautor de homicidio simple” por el asesinato de Joan Villegas, cometido por su padre, José, en la madrugada de Año Nuevo del 2017. La sentencia fue dictada por la Cámara Primera del Crimen de San Rafael.

Cuando sucedió aquel hecho, el delantero jugaba en Atlético Paranaense de Brasil, que le rescindió automáticamente el contrato, al emitirse el pedido de captura.

Cabral salió de prisión en septiembre de 2022 y, casi de inmediato, se puso a entrenar en Argentinos Juniors, el club que lo formó deportivamente y en el que jugó en Primera entre 2013-2016.

"Es un día soñado. Antes de todo quiero darle las gracias a dios que junto a mi familia me sostuvo de pie en el proceso que tocó vivir. Fue muy duro lo que me tocó vivir, pero estoy de pie y tengo otra nueva oportunidad", expresó el volante.

https://twitter.com/TNTSportsCL/status/1619360895293091842 ¡Los "Piratas" golpearon primero!



Coquimbo abrió la cuenta con un golazo de Cabral a los 28' y se puso en ventaja en el #COQvsPALxTNTSports.



¡Los "Piratas" golpearon primero!

Coquimbo abrió la cuenta con un golazo de Cabral a los 28' y se puso en ventaja en el #COQvsPALxTNTSports.

Coquimbo Unido y Palestino quedaron a mano

Coquimbo Unido, además del goleador, también contó con los concursos de sus compatriotas Dylan Glaby y Bruno Cabrera (ambos, ex Barracas Central) además de Matías Palavecino (ex Gimnasia de Jujuy).

Palestino pudo haber abierto la cuenta por intermedio del correntino Maximiliano Salas, pero el exdelantero de All Boys desvió un tiro penal (Pt. 27m.). Los otros argentinos que se alistaron en el equipo del rosarino Pablo Vitamina Sánchez fueron el arquero César Rigamonti (ex Belgrano de Córdoba) y el mediocampista Agustín Farías (ex Nueva Chicago).

En los dos adelantos del viernes, Unión La Calera (un gol del ex Independiente Rivadavia Mendoza, Juan Pablo Freytes) derrotó por 3-2 a Everton, mientras que Ñublense batió por el mismo marcador a Magallanes.