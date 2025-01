Lucas Martínez Quarta volvió a River tras despedirse de la Fiorentina: "Es hora de volver a casa"

Tras cuatro años y medio en el club italiano, el Chino decidió dejar Europa para volver al Millonario y, en su cuenta de Instagram, le comentó a los hinchas del Viola que “es hora de volver a casa, porque yo también tengo un amor como el suyo”.

martinez quarta 2.jpg Antes de viajar al Sur, Lucas Martínez Quarta pasó por el Monumental para las fotos con la camiseta de River.

“Hoy es el momento de decir adiós. Hoy me despido del club que me acogió y me dio la oportunidad de realizar mi sueño de jugar en Europa. Saludo al club que lo ha dado todo tanto por mí como por mi familia. Saludo a una fanaticada que nos brindó todo su cariño desde el primer momento. Y cuánto lo siento, porque te soy sincera... no era lo que imaginaba hace 6 meses cuando renové”, fue el inicio del mensaje de despedida de Martínez Quarta, quien este lunes llegó a San Martín de los Andes para sumarse a la pretemporada de su viejo nuevo equipo.