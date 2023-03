Lionel Scaloni y la emoción de vestir las tres estrellas

►TE PUEDE INTERESAR: Dibu Martínez, conmovido por el cariño de los más chicos

scaloni 2.jpg Lionel Scaloni dio la primera conferencia de prensa en el reencuentro de la Selección argentina

Respecto a este compromiso, el entrenador fue claro: "Vamos a encarar este partido como lo hacemos con todos. Siempre hay que dar el máximo. El festejo está bueno, pero en la cancha tenemos que hacer nuestro trabajo".

"El objetivo es competir en todos los partidos más allá de quien sea el rival. Tenemos que honrar la camiseta", agregó el ganador del premio The Best de la FIFA al mejor técnico del 2022, distinción sobre la que expresó: "Cuando ganás un Mundial se magnifica todo, pero para nada me puedo poner a la altura de los otros ternados, con muchos años de trayectoria, que han marcado una época. Estoy muy agradecido porque es una votación de gente de fútbol".

https://twitter.com/TyCSports/status/1638250199687524363 AHORA, HABLA SCALONI EN TYC SPORTS: "SIENTO UNA ALEGRÍA ENORME POR VER A LA GENTE CONTENTA"



La palabra del técnico de la Selección Argentina en la primer conferencia de prensa tras consagrarse Campeón del Mundo en Qatar. pic.twitter.com/VmCewkaCcD — TyC Sports (@TyCSports) March 21, 2023

"Lamentablemente los que tienen el título son 26 pero todos los que estuvieron en el proceso también son parte. Todos dieron su granito de arena", reconoció Lionel Scaloni, quien resaltó que no todo fue un camino de rosas para los actuales campeones de América y del mundo: "Tuvimos momentos de dificultad pero salimos adelante tirando todos para el mismo lado".

"Quiero agradecerle nuevamente a los jugadores por haber conseguido el título, pero también les digo que esto sigue. Ahora nos va a costar más que nunca porque todos nos van a querer ganar, aún más que antes", dijo quien vistió la camiseta de la Selección argentina en juveniles y mayores.

https://twitter.com/TyCSports/status/1638253781451173911 "NO TIENE SENTIDO DEBATIR CUÁL ES LA MEJOR SELECCIÓN DE LA HISTORIA"



Lionel Scaloni, en conferencia de prensa, le bajó los decibeles al debate en torno al juego de las 3 selecciones Albicelestes que se consagraron Campeonas del Mundo. pic.twitter.com/c4GggwvdKq — TyC Sports (@TyCSports) March 21, 2023

Cortitas de Lionel Scaloni en el predio de Ezeiza

Lionel Messi: "Leo (Messi) está bien, hasta que él no diga lo contrario, seguirá viniendo. Él es feliz dentro de una cancha, dentro de la Selección".

La comparación con los campeones del 78 y el 86: "Tenemos tres selecciones campeonas y todas quedaron en la historia".

https://twitter.com/TyCSports/status/1638255089600065552 Lionel Scaloni, en conferencia de prensa, bromeó sobre las ofertas que recibió tras consagrarse campeón en Qatar: "RECIBÍ UNA OFERTA PARA DIRIGIR EN EL COLEGIO DE MI HIJO" pic.twitter.com/vWg4YWrP21 — TyC Sports (@TyCSports) March 21, 2023

El cariño de la gente: "Para los que tuvimos la oportunidad de ver el fervor de la gente, es una alegría enorme. Nos ven como héroes".

Retegui: "Si juega para Italia, esperemos que le vaya bien. No puedo decirle que no vaya porque a lo mejor puede ser convocado a Argentina ¿Y si después no viene? Le corto la carrera. No estaba convencido de convocarlo. En el futuro veremos si le pegué o no".

La ausencia del Papu Gómez: "Las ausencias son una lástima. Es entendible que no dejen venir al Papu (Gómez) después de una lesión".

Garnacho: "Lamentablemente tampoco pudo venir por lesión, pero seguramente podrá estar en otra convocatoria. Tenemos esperanzas en él".

Las eliminatorias que se vienen: "Con las nuevas modificaciones, en principio, para Sudamérica hay más plazas. Se está intentando innovar cosas pero al final sabemos que el fútbol será siempre el mismo. Para llegar a un Mundial o ganarlo siempre será difícil".