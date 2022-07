Lionel Scaloni renovaría su contrato en la Selección Argentina

scaloni 2.jpg Lionel Scaloni seguiría en la Selección Argentina hasta 2026

Ambas partes son optimistas en alcanzar un acuerdo que permita que antes del Mundial Qatar 2022 Lionel Scaloni firme un nuevo vínculo por otros cuatro años, incluyendo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

Hasta hace algunas semanas se especulaba con que el DT de 44 años buscaría cambiar de aires, pero las reuniones con la dirigencia avanzaron hacia la renovación.

El último 20 de julio, la AFA publicó en las redes sociales una foto de Chiqui Tapia reunido con Lionel Scaloni "en el predio de Ezeiza para proyectar y trabajar los próximos meses de la Selección Argentina".

tuit afa 1.jpg Tapia y Scaloni avanzan hacia un acuerdo para renovar el contrato del DT

Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Con contrato firmado hasta fin de este 2022. Lionel Scaloni llegó a la AFA como colaborador de Jorge Sampaoli, en 2018. Tras el fracaso en el Mundial de Rusia dirigió al sub 20 que se coronó en el torneo de L'Alcudia y asumió interinamente en la Selección Argentina mayor.

Primero fue confirmado hasta la Copa América 2019 y luego firmó su contrato actual dentro del que estuvo la clasificación al Mundial Qatar 2022 y la obtención de la Copa América 2021 y la Finalissima 2022.

Los números de la era Scaloni

47 partidos

30 victorias

13 empates

4 derrotas

87 goles a favor

27 goles en contra

Scaloni vistió la camiseta de la Selección Argentina a nivel juvenil y fue campeón del Mundial sub 20 de 1997, en Malasia; también estuvo en el Preolímpico del 2000 con la sub 23 que no pudo clasificarse a los Juegos Olímpicos de Sidney y luego en la mayor, donde debutó en 2003 y aunque jugó solo 7 partidos, se dio el gusto de jugar el Mundial de Alemania 2006.