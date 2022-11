Lionel Scaloni habló del equipo que pondrá en el debut del Mundial Qatar 2022

https://twitter.com/TyCSports/status/1594717814606073856 "EL EQUIPO ESTÁ DECIDIDO"#TyCSportsMundail En conferencia de prensa, Scaloni confirmó que tiene definido el 11 para el debut de #Argentina en #Qatar2022. pic.twitter.com/VCoJlZyTiE — TyC Sports (@TyCSports) November 21, 2022

"El equipo está definido, ya se lo comuniqué a los jugadores. No va a variar de lo que venían diciendo, ya lo saben todos. No habrá cambio de esquema, pero lo verán mañana. No sale de lo que vinimos haciendo estos días", señaló Lionel Scaloni en conferencia de prensa antes del estreno de este martes a las 7 (hora argentina).

De esta manera, aunque evitó enumerarlos, los jugadores que saldrán a la cancha serán Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

https://twitter.com/TyCSports/status/1594720212032442368 SCALONI SOBRE EL FAVORITISMO EN EL MUNDIAL

El entrenador de Argentina habló de las posibilidades de las selecciones que llegan como favoritas y la importancia de los detalles para salir campeón en el certamen internacional.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/JSyap8dJau — TyC Sports (@TyCSports) November 21, 2022

Mundial Qatar 2022: Argentina en la fase de grupos

vs. Arabia Saudita el martes 22/11 a las 7, en Lusail Stadium Argentina vs. México el sábado 26/11 a las 16, en Eucation City Stadium

