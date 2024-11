Lionel Scaloni, antes de viajar a Paraguay: "La Selección Argentina amerita estar siempre al cien por ciento"

scaloni 1.jfif Lionel Scaloni no anticipó el equipo de la Selección argentina que jugará ante Paraguay.

Respecto de las distintas actualidades de los jugadores en sus respectivos clubes, Lionel Scaloni aclaró: "Estamos enfocados en preparar el partido. Nunca nos metemos en las decisiones de los futbolistas con sus clubes, siempre evaluamos su presente. Todos saben que es importante tener continuidad, más allá de dónde jueguen".

"Pienso que Paraguay, además de ser una selección que históricamente ha sido difícil para nosotros en condición de visitante, tiene buenos jugadores. Los equipos de Gustavo Alfaro son organizados y eso lo hace difícil", analizó el DT antes del encuentro de este jueves 14 de noviembre a las 20.

"Se compite en cualquier circunstancia, como tiene que ser. La Selección Argentina amerita estar siempre al cien por ciento".

Cortitas de Lionel Scaloni

Dibu Martínez: "Emiliano (Martínez) está bien, vuelve a estar con nosotros y estamos contentos. Viene siempre con su energía positiva".

La baja de Lisandro Martínez y la convocatoria de Medina: "Lo de Lisandro (Martínez) no lo esperábamos. Al llegar acá el dolor se incrementó, por eso llamamos a Facundo Medina. Él se sacó el pasaje solo de las ganas que tenía de venir. Es algo muy valorable y da un mensaje a sus compañeros".

“Lo que pasó con Riestra no puede volver a ocurrir. Pensamos todos lo mismo”.

Los jóvenes que se han sumado al plantel: "Si han venido tantos chicos es porque hay mucho potencial. Argentina es un semillero de jugadores. Siempre depende de ellos ponerse esta camiseta y no sacársela. Lógicamente hay una base y ellos irán entrando a medida que lo consideremos

El torneo de 30 equipos: “No sé si soy el indicado para decir si los 30 equipos le hacen bien o mal al fútbol argentino. Me estaría metiendo en un terreno que no es el mío. A la Selección Argentina no le afecta la cantidad de equipos que haya”.