Lionel Messi y otros cinco argentinos en el equipo ideal sudamericano

messi miami 1.jpg Lionel Messi, elegido por la IFFHS, está en plena pretemporada con el Inter Miami

A su vez, el sexto argentino es el delantero de Fluminense Germán Cano, campeón de la Copa Libertadores en la final frente a Boca disputada en el estadio Maracaná.

►Te puede interesar: Dibu Martínez sumó minutos de valla invicta y Aston Villa pudo alcanzar al Liverpool

El equipo completo, en tanto, es el siguiente: el brasileño Ederson (Manchester City de Inglaterra); el uruguayo Ronald Araújo (Barcelona de España), Romero y Otamendi; el uruguayo Federico Valverde (Tottenham), MacAllister y Messi; el brasileño Vincius Jr (Real Madrid de España), Martínez, Cano y el uruguayo Darwin Núñez (Liverpool de Inglaterra).

Lionel Messi no viajó a los Premios The Best

Lionel Messi no viajó a Londres para participar de la gala de los premios FIFA The Best de la FIFA, lo que se interpreta como un indicio del resultado a favor del noruego Erling Haaland, quien completa la terna de la categoría "Mejor Jugador 2023" junto al francés Kylian Mbappé.

El capitán del seleccionado argentino, titular de ese galardón, se quedó en Estados Unidos para seguir con la pretemporada de Inter Miami, cuyo plantel regresó de sus vacaciones el sábado con vistas al inicio de la temporada oficial en febrero.