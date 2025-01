Lionel Messi se ganó un enemigo: una leyenda de la MLS liquidó al capitán del Inter Miami

En este contexto, uno de los que alzó la voz fue Alexi Lalas. El exjugador, una de las primeras leyendas en la historia de la Major League Soccer de los Estados Unidos, liquidó a Lionel Messi por no apersonarse en la Casa Blanca.

El exjugador de LA Galaxy, Kansas, Metrostars o New England Revolution, entre otros, definió la situación del futbolista del Inter Miami como ridícula y cuestionó que se lo condecorara con tamaño reconocimiento a 18 meses de su llegada al país.

“El hecho de que Messi fuera condecorado por el presidente Biden es ridículo. Ha estado aquí solo un año y medio. No digo que no haya influenciado en su paso por la MLS o que no sea importante, pero no solo es ridículo que le den la Medalla de la Libertad sino que también es raro".

"Dicho esto, si te dan este galardón debes respetarlo. Si la memoria no me falla, Messi fue el inicio que no atendió a la ceremonia, el único que no apareció. Creo que es algo que le deja mal a el, al Inter Miami y a toda la Major League Soccer”, completó Lalas.

Para finalizar, quien jugara para Estados Unidos en los Mundiales de 1994 y 1998, sentenció: "Si no hubiera querido ser parte de esto por cualquier razón (política-personal), podría haber dicho: ‘No, no, esto no va a suceder’, y podrían haberlo evitado. Pero se ve peor porque él no estaba allí”.

Is it a bad look for Messi, Inter Miami, and MLS that Leo Messi was absent from the Medal of Freedom ceremony? pic.twitter.com/fIxcbQDAdJ — Alexi Lalas' State of the Union Podcast (@SOTUWithAlexi) January 7, 2025

Qué significa la condecoración que recibió Lionel Messi

Dicha condecoración comenzó en el año 1945, cuando el por entonces presidente de los Estados Unidos (Harry Truman) la utilizó para reconocer el trabajo brindado por todos aquellos que sirvieron al país durante la Segunda Guerra Mundial.

Años más tarde, más precisamente en 1963, John Fitzgerald Kennedy tomó la decisión de modificar la forma de entrega de la misma. De esta manera, abrió el abanico incluyendo diferentes ámbitos como, por ejemplo, el deporte.

Entre las personalidades que se destacan en esta rama, que hayan recibido este galardón, se encuentran: los basquetbolistas Earvin Magic Johnson, Bill Russell y Michael Jordan, el golfista Tiger Woods y la gimnasta olímpica Simone Biles.