Lautaro Pastrán, el mendocino que fue una promesa de River y busca su lugar en Everton de Chile

El joven atacante le contó a Ovación cómo vive en el país trasandino y cómo transcurren sus días en el club de Viña del Mar, donde debutó el 5 de mayo de este año en el empate sin goles con San Pablo de Brasil, por la Copa Sudamericana.

-¿Cómo te está yendo en Everton?

-En Everton la tuve que luchar mucho, entendí que mantener el nivel alto iba a hacer la diferencia, por eso que ahora me está yendo bien trato de que lo exterior no me afecte, que no me vuelva loco, que no me distraiga. Se trata de que mi camino sea claro y sin problemas.

¿Qué sentís al firmar tu primer contrato?

-Siento que debo tener mayor responsabilidad y tranquilidad . Es la base para vivir mejor y pontenciarme más como jugador.

-¿Qué es el grupo Pachuca?

-Es una empresa que tiene varios equipos incluido donde estoy, más de eso no sé al respecto.

-¿Qué recuerdos tenés de River?

-Tengo recuerdos muy bonitos, sobre todo con las personas con las que estuve allí, desde los utileros hasta el señor que te abre la puerta.

-¿Qué técnicos te dirigieron y cuál te dejó más enseñanzas?

-De todos los técnicos siempre he aprendido algo, yo creo que depende mucho del momento y de la edad. Viendo hacia atrás lo que yo necesitaba era que se alimentara esa confianza en mí y técnicos como Jona Cortéz y Matías González, de Godoy Cruz, me lo aportaban. Ya más adelante de más grande es crucial aprender a ordenarte tácticamente, hacer los movimientos sin pelota, entender cómo jugar en equipo y saber que el uso de la cabeza importa mucho.

-¿Recordás el día que te probaste en un club? ¿Quién te acompañó?

-Recuerdo cuando fui con mi viejo a las pruebas de River en Mendoza. Me sentí preparado y con la confianza de saber que les gustaría mi juego a los captadores del club.

-¿Qué referentes tenés en el fútbol?

-Me gustan los jugadores sobresalientes, que finalicen bien las jugadas y que presionen a los defensas todo el partido. Referentes para mí son los jugadores que mantienen un alto nivel de juego durante mucho tiempo como Cristiano, Messi, y muchos jugadores de elite.

-¿Adónde te gustaría jugar en el futuro?

-En el futuro quiero jugar en Europa, sería hermoso jugar la Champions, moriría tranquilo ja ja. Pero hay que estar tranquilo, hay que ir paso a paso, que con humildad y trabajo llegaré donde pueda.

-¿Cómo se vive en Chile?

-Vivo bien. No soy de salir mucho de casa, solo quiero entrenar e irme a descansar. Cuando me toca salir es para hacer las compras y trato de ir temprano porque en la tarde hay muchisimo tráfico y es un poco frustrante en ese sentido.

