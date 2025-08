Sobre los momentos complicados que atravesó desde su llegad al Rojo, manifestó: "Momento difícil fue cuando agarré. Ese era una momento difícil, que si perdíamos cinco partidos más íbamos a pelear por el descenso; arrancamos y no sabíamos si llegaban los refuerzos, cuándo, cómo, de qué manera. Ese era un momento difícil".

"Y son esos los momentos que más me gustan, que más disfruto como entrenador. Es algo inexplicable, pero una adrenalina que se siente en el cuerpo, algo que realmente a mí me atrapa mucho. Donde más ganas me da de ser entrenador", sumó Vaccari.

Por último, tras despedirse de la Copa Argentina, el DT de Independiente soltó: "Siempre digo lo mismo: el fútbol es esto. Con el semestre que tuvimos el año pasado, todo el mundo espera que Independiente los pase por arriba a los rivales, salga campeón, sea el mejor equipo del mundo".

"LA SENSACIÓN ES AMARGA" El análisis de Julio Vaccari ante la eliminación de Independiente a manos de Belgrano.



"En ese momento, mucha gente decía que Independiente era el mejor equipo del fútbol argentino y hoy, para muchos, somos un desastre. Somos el peor equipo del fútbol argentino. Yo creo que no es ni una, ni la otra", sentenció Vaccari.