La millonaria sanción que recibió Deportivo Riestra por el debut de Spreen

La postura de Deportivo Riestra provocó un escándalo en el mundo del fútbol que llegó, incluso, ponerlos en el centro de la escena. Como consecuencia de ello, fueron motivo de investigación para determinar si esto tuvo como fin la captación de apostadores en plataformas ilegales.

En este contexto, la Liga Profesional tomó cartas en el asunto y dio a conocer su decisión:

Imponer al Club Deportivo Riestra una multa equivalente a v.e. 1.000 (mil), conforme lo establecido en el Artículos 13 del Código de Ética de la AFA.

una multa equivalente a v.e. 1.000 (mil), conforme lo establecido en el Artículos 13 del Código de Ética de la AFA. Advertencia formal al director técnico Cristian Fabbiani, en virtud de su

participación en los hechos que motivan el presente fallo.

Advertencia formal al señor Iván Buhajeruk, en virtud de su participación activa

en los hechos que movían el presente fallo.

Ordenar al Club Deportivo Riestra la publicación de una disculpa pública oficial en medios de comunicación de alcance nacional, a efectos de reparar el daño causado por

la publicación de una disculpa pública oficial en medios de comunicación de alcance nacional, a efectos de reparar el daño causado por la conducta reprochada.

En conclusión, el club deberá abonar la suma de 20 millones de pesos (valor de 1.000 entradas), tanto Fabbiani como Spreen fueron advertidos (en virtud de su participación en los hechos) y la institución deberá pedir disculpas públicas por lo sucedido.

La explicación de Cristian Fabbiani sobre la postura de Riestra

Luego de la igualdad ante Vélez en el Guilermo Laza, Cristian Fabbiani enfrentó los micrófonos y explicó la situación: "Lo de Spreen fue por única vez, no volverá a jugar. En la semana lo llamé a Quinteros para avisarle lo de Spreen. Le comenté que el chico iba a jugar y que no era una falta de respeto a Vélez”.

"Queríamos ganar el saque y cortamos rápido. A Riestra le sirve un montó el marketing con Spreen. Quinteros me pidió que Spreen juegue media hora”, completó el Ogro entre risas, por el pedido que le realizó el por entonces DT del Fortín.

Para finalizar, Fabbiani sentenció: "El club me pidió que juegue con cuatro cambios. Me preguntó si era de inicio o a lo último. Sabía que iba a perder un cambio, pero trabajé durante la semana para no sufrirlo. Estoy feliz porque le sacamos un punto al puntero jugándole de igual a igual”.