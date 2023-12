La llamativa revelación de Lautaro Martínez sobre el penal que marcó Montiel en el Mundial

LAUTARO-MARTINEZ2.jpg

"En Inter seguía jugando de la misma manera. Hasta antes de la final de la Champions tomé medicamentos para poder jugar. Antes del partido con Emiratos Árabes hablé con Scaloni y le pedí por favor que me deje descansar para llegar bien al Mundial. Con Arabia también me dolía, me infiltré. También con México y después no daba para más", añadió.

"El dolor no me permitía entrenar, patear de empeine. A veces en algunos movimientos de frenar y volver a arrancar me hacía ver las estrellas. Seguía intentando, pero después se me hizo imposible. Quería ponerme más y más, pero el tobillo perdía sensibilidad. Era muy difícil jugar de esa manera", dijo.

"Me encerraba, lloraba, la pasaba mal en la habitación. Hice venir mucho a mi familia, a mi hija, para que estén cerca. Necesitaba ese toque de felicidad y cariño que te da la familia en esos momentos. Por suerte los tenía cerca. Esos momentos malos en la habitación trataba de pasarlo con ellos. Fue difícil porque me tocó ser el goleador de la era Scaloni hasta la previa", admitió.

La revelación de Lautaro Martínez sobre el penal que marcó Montiel en el Mundial

Lautaro Martínez habló del decisivo penal que pateó Gonzalo Montiel en la final del Mundial Qatar 2022 que le dio el título a la Selección argentina.

"Yo estaba quinto para pater penales como contra Países Bajos y Cachete estaba cuarto. Cuando vamos caminando, el técnico le sigue preguntando si estaba bien. Cuando el Dibu ya había agarrado uno, le pedí que me dejara cuarto. Arrancó a caminar y me decía que no con la cabeza. Yo quería patearlo. O que erre y que llegue al quinto (risas). Ya tenía decidido: si me tocaba, iba a patear fuerte, arriba, a la izquierda del arquero. Más abierto porque Lloris no se tira alto. Y siempre esperaba un poquito. No me iba a frenar, porque imaginaba que me había visto en cuartos. Ya tenía la decisión", cerró.