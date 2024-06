La llamativa frase de Demichelis que pegó fuerte en el Mundo River tras la dura caída ante Riestra

Demichelis-Fabbiani.jpg Martín Demichelis, el DT de River y el Ogro Fabbiani, el entrenador de Riestra.

Demichelis reconoció la gravedad del momento, calificando la derrota como "dolorosa". Refirió: "No es lo que queremos ser, no nos pudimos poner en ventaja ante un equipo que se defiende bien, no lo pudimos abrir".

A su vez subrayó que el segundo tiempo fue particularmente malo, y expresó su descontento: "No es para nada gracioso venir a la cancha de Riestra y perder los tres puntos".

El entrenador señaló la diferencia en el rendimiento del equipo cuando juega de local y visitante e indicó: "Hay que hacer un mea culpa entre todos y un gran análisis".

A pesar de la derrota, Demichelis mostró optimismo sobre el futuro, mencionando la próxima competencia en los octavos de final y su confianza en que el equipo competirá hasta diciembre.

River.jpg

En cuanto a la relación con la dirigencia, Demichelis comentó: "Previo y post partido, los dirigentes bajan al vestuario a saludar y apoyar". También habló sobre los planes de trabajo futuros, especialmente ante la ausencia de jugadores que participarán en la Copa América y los Juegos Olímpicos, afirmando que se esforzarán para mejorar su desempeño fuera de casa.

Finalmente, el técnico expresó su confianza en el compromiso del equipo, aunque reconoció la dificultad de demostrarlo después de una derrota. Aseguró: "Los jugadores son los grandes protagonistas y les duele de verdad".

Las declaraciones de Demichelis tras la dura caída de River