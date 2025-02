La importante confesión de Franco Mastantuono sobre River

El joven de apenas 17 años habló en ese sentido de lo que le provocó conocer a Lionel Messi vistiendo la camiseta albiceleste. “Lo vi dos veces a Messi, capaz me pasaba a cinco metros y me emocionaba. Uno lo ve por la tele y parece tan lejos, no lo podía creer", confesó.

mastantuono messi.jfif Franco Mastantuono el día que conoció a Lionel Messi.

Sobre el hexagonal que está jugando la Selección argentina Sub 20 en el Sudamericano en Venezuela, Franco Mastantuono aludió al partido que Argentina le ganó a Chile en primera instancia. "Fue un partido muy cansador, pero por suerte lo sacamos adelante. El grupo está muy fuerte y los resultados acompañan, por lo que la recuperación es buena. Queremos jugar siempre”.

En la misma línea, el delantero de River analizó la diferencia entre jugar un certamen juvenil y desempeñarse en la Primera División. “Respeto las decisiones de Placente y yo trabajo por el bien del equipo. Las mañas que hay en Primera no son iguales que las que veo en un torneo Sub-20, tal vez esa es la principal diferencia”.

mastantuono seleccion.jfif Franco Mastantuono es parte de la Selección argentina Sub 20 que dirige Diego Placente.

Por último, Mastantuono se refirió a alcance y la fama que tiene en el mundo River y en el ambiente de fútbol y aseguró: "La fama es algo que nunca me imaginé. Yo soñaba con ser jugador de fútbol, pero no famoso. No disfruto la fama, pero sí el cariño de los chicos. Sentir eso me hace muy feliz".