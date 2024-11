La frase de Leandro Paredes que ilusiona al mundo Boca: "Vamos a ver si Gago me llama o no"

En el medio de los preparativos para el duelo de la Selección argentina ante Paraguay, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el volante de 30 años habló acerca de su futuro en el conjunto italiano y soltó un guiño para el mundo Boca.

paredes boca.jpg Leandro Paredes es un anhelo en el mundo Boca.

Sin embargo, reconoció que de momento no hubo un llamado oficial por parte del director técnico del elenco Xeneize, Fernando Gago. "No hablé con Fer (Gago). Vamos a ver si me llama o no", aseguró luego del primer entrenamiento con la Selección argentina.