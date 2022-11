Independiente-Rivadavia.jpeg La dirigencia está trabajando de cara al 2023 con el armado del plantel. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La dirigencia azul está buscando al sucesor de Gabriel Gómez, quien decidió no continuar como director técnico a pesar que tenía contrato vigente con el club. El Comandante decidió no seguir y la elección del sucesor no será fácil.

"Estamos trabajando. La semana que viene habrá importantes noticias para los hinchas de la Lepra", reconoció Carlos Castro a Ovación, pero lo cierto es que la elección del nuevo entrenador dependerá de los recursos económicos disponibles.

Los jugadores están actualmente de licencia, y volverán al trabajo el próximo lunes 21 de noviembre, por eso la intención de quienes conducen el club es contar para esa fecha con el nuevo DT y así comenzar la pretemporada.

La idea es retener a algunos futbolistas que terminan sus contratoa y realizar algunas incorporaciones para armar un equipo competitivo.

Lucas Ambrogio es uno de los jugadores que desde el club esperan que continúe. Por ahora debe regresar a Argentinos Juniors, aunque quieren hacer el esfuerzo económico para que siga en la Lepra, lo mismo que los defensores Jorge Scolari y Valentín Perales.

El arquero Jorge De Olivera y el delantero Matías Quiroga tienen contrato y por ahora seguirán vinculados a la institución.

Los que no seguirán en la Lepra

El volante Hernán Ruben y el delantero Franco Coronel no continuarán en Independiente Rivadavia y a ellos se sumarían otros jugadores.

Vale mencionar que Independiente Rivadavia ya tiene rival por los 32avos de final por la Copa Argentina y será nada menos que Belgrano de Cördoba, el equipo que recientemente ascendió a la Liga Profesional.

El cruce todavía no tiene fecha, horario y sede confirmada.