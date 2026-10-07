La AFA lo hizo de nuevo: el indignante "blooper" publicitario que arruinó la despedida de Messi

Las críticas hicieron hincapié en la insólita priorización del negocio por sobre el valor sentimental de un acontecimiento que debió ser sagrado.

Un hincha grabó la reacción en vivo de la cancha cuando aparecio el "sancor seguros"



Todos automaticamente puteando a tapia kjjj pic.twitter.com/UZuCzFdfnp — ElBuni (@therealbuni) October 7, 2026

Entre memes de incredulidad, reproches y análisis lapidarios sobre cómo se manejan los tiempos comerciales en eventos de semejante magnitud, el veredicto popular dejó en claro que la despedida dejó muchísimo que desear.

Una vez más, el fino equilibrio entre el marketing corporativo y el clamor popular se rompió en mil pedazos, evidenciando que para la conducción del fútbol argentino, a veces, la tentación de facturar pesa mucho más que el sentimiento de todo un país.

Las últimas palabras de Messi en la Selección argentina

“Lo primero que pienso es en mi viejo”, remarcó Leo en sus primeras palabras de despedida. “Fue un orgullo defender esta camiseta en estos 20 años. Nunca dejé de luchar. El no venir más será un dolor muy grande. Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”, sostuvo.

“Es el momento, tuve el sueño de volver a ser campeón del mundo. Estuvimos muy cerquita. No pasó nada raro. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros”, detalló.

“Gracias a mis compañeros que me hicieron salir campeón de todo. Fue un orgullo competir con estos guerreros. Seguro me olvido de muchas cosas. Voy a extrañar muchísimo”.