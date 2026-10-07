La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina terminó con una escena que rápidamente pasó del Estadio Monumental a las redes sociales. Miles de personas miraron al cielo esperando el show de drones dedicado al capitán, pero la primera gran imagen que apareció fue el logo de Sancor Seguros.
La AFA lo hizo de nuevo: el indignante "blooper" publicitario que arruinó la despedida de Messi
Las críticas hicieron hincapié en la insólita priorización del negocio por sobre el valor sentimental de la despedida de Messi
En lugar de un tributo que conmoviera al público presente, la flotilla de drones proyectó sin anestesia el logotipo comercial de la firma aseguradora, sponsor oficial de la casa madre del fútbol argentino, despertando los silbidos por parte de los presentes.
El "blooper" publicitario que arruinó la despedida de Messi
La bronca no tardó en canalizarse en las redes sociales, donde los usuarios y fanáticos apuntaron sus cañones sin filtro contra la dirigencia de la AFA y contra la figura de su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia.
Las críticas hicieron hincapié en la insólita priorización del negocio por sobre el valor sentimental de un acontecimiento que debió ser sagrado.
Entre memes de incredulidad, reproches y análisis lapidarios sobre cómo se manejan los tiempos comerciales en eventos de semejante magnitud, el veredicto popular dejó en claro que la despedida dejó muchísimo que desear.
Una vez más, el fino equilibrio entre el marketing corporativo y el clamor popular se rompió en mil pedazos, evidenciando que para la conducción del fútbol argentino, a veces, la tentación de facturar pesa mucho más que el sentimiento de todo un país.
Las últimas palabras de Messi en la Selección argentina
“Lo primero que pienso es en mi viejo”, remarcó Leo en sus primeras palabras de despedida. “Fue un orgullo defender esta camiseta en estos 20 años. Nunca dejé de luchar. El no venir más será un dolor muy grande. Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”, sostuvo.
“Es el momento, tuve el sueño de volver a ser campeón del mundo. Estuvimos muy cerquita. No pasó nada raro. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros”, detalló.
“Gracias a mis compañeros que me hicieron salir campeón de todo. Fue un orgullo competir con estos guerreros. Seguro me olvido de muchas cosas. Voy a extrañar muchísimo”.