Juan Manuel Sara dejó en claro su propósito con el Deportivo Maipú para esta temporada

"Es importante arrancar ganando, no es determinante pero también vale destacar que Maipú había ganado en Río Cuarto pero no había ganado en Córdoba capital, era esquivo. Eso es bueno y ante un rival que había hecho buenos amistosos, venía de entrar al Reducido y que mantuvo la base. Por eso fue un muy buen triunfo", dijo el DT en Radio Nihuil, destacando la labor del equipo pero con la sobriedad de que apenas se ha jugado la primera fecha de la Primera Nacional.

Juan-Manuel-Sara-DT-Deportivo-Maipu.jpg Juan Manuel Sara tiene en claro lo que quiere para el Deportivo Maipú esta temporada. Foto: Prensa Deportivo Maipú.

El Cruzado tuvo una larga espera para volver a competir. El último encuentro fue el 29 de octubre del 2024 donde el Botellero cayó 2 a 1 ante Estudiantes de Caseros. "Hacía 100 días que no jugábamos en este bendito fútbol argentino. Dejamos de jugar en octubre, es mucho tiempo, el torneo terminó muy temprano para el que no entró al Reducido y esperar tanto tiempo no está bueno", aludió al respecto Juan Manuel Sara.