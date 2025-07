Juan Ignacio Barbieri y Mauricio Cardillo, dos oriundos de Olavarría pisando fuerte en Independiente Rivadavia

juani barbieri (3).jpeg Juan Ignacio Barbieri competirá en el puesto con Alex Arce. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

Con los objetivos claros y la mente en una copa internacional, el delantero ex Deportivo Armenio agregó con confianza: "El fútbol argentino es muy parejo, jugando contra grandes rivales nosotros hemos jugado de igual a igual y hemos sacado puntos. Y eso nos da tranquilidad, saber que estamos a la altura de los objetivos que nos proponemos".

El encuentro ante Platense tendrá lugar un mes y 20 días después del último partido de Independiente Rivadavia ante el Rojo de Avellaneda por los octavos de final del Torneo Apertura -el pasado 11 de mayo-. Volver a jugar luego de un buen período para Mauricio Cardillo se vive con ansiedad y entusiasmo: "Después de tanto tiempo uno está con esas ganas de volver a jugar. Estamos ansiosos y con ganas de afrontar el primer partido del semestre".

Embed - Mauricio Cardillo y Juan Ignacio Barbieri, de Independiente Rivadavia,en el estudio de Radio Nihuil

Para Barbieri, el Calamar es una buena prueba de cara al inicio del torneo: "Jugar con ellos es una buena medida, ellos jugan parecido a lo que jugamos nosotros. Vamos a ir a jugar de igual a igual aunque sea el campeón actual".

Sus inicios desde Olavarría y la llegada de ambos a Independiente Rivadavia

A Mauricio Cardillo le tocó emigrar de joven desde Embajadores de Olavarría rumbo a la pensión de Lanús. "Fui a la pensión de Lanús a los 12 años y compartí con una camada que estábamos todos en la misma. De a poco te vas adaptando, la gente que está en el club te va apoyando y eso hace como una familia. Yo la pasé muy bien ahí, el club cuida mucho los detalles. Es un club muy ordenado".

mauricio cardillo.jpeg Mauricio Cardillo está listo para el semetre con Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

Por su parte, Juan Ignacio Barbieri recorrió distintas entidades luego de formarse en Ferro de Olavarría. "Arranqué a los 3 años en una escuelita de Olavarría y a los 9/10 años me fui a Ferro de Olavarría. Ahí me crié futbolísticamente y estuve hasta los 18. También pasé por Atlas de México, es un club modelo allá". Además tuvo paso por Flandria, Acassuso, Central Córdoba, entre otros.

La llegada a Independiente para ambos fue un cambio de rumbo en su carrera profesional. "Había estado en clubes de Primera aunque no había tenido oportunidad de jugar. Yo sabía a lo que venía a Independiente y que me iba a tardar un tiempo en acomodarme. Era una ciudad nueva y un club nuevo. Me recibieron muy bien, Independiente Rivadavia es un club muy lindo y estoy aprovechando la oportunidad", señaló el delantero sobre su arribo a la Lepra.

Embed - Cardillo y Barbieri sobre su presente en Independiente Rivadavia

Sobre su adaptación a Primera División, Mauricio Cardillo - también ex Nueva Chicago- completó: "Llegué el año pasado, en los primeros partidos no me tocó jugar mucho pero después Alfredo (Berti) me dio la confianza de poder jugar de lateral, que lo había hecho en la Reserva de Lanús, y pude adaptarme muy bien".

Ambos se sorprendieron con la hinchada de Independiente Rivadavia y con la calidad de la institución. "Te vas dando cuenta de cómo es la gente cuando llegás al club. Uno sabe lo que es Independiente Rivadavia y su gente, la euforia que tiene el hincha. Vivirlo en persona es muy lindo", expresó Juan ignacio Barbieri. "La gente se hace sentir mucho y de local alientan a morir. A nosotros eso nos da un plus más", sumó Cardillo.

Embed - El lado B de Cardillo y Barbieri y la mente en lo que viene con Independiente Rivadavia

El presente y lo que se viene

Para ambos será un semestre intenso ya que los objetivos y las expectativas son altas para el plantel. Para Barbieri se sumará, además, el desafío de competir en el puesto con Alex Arce. "Es un excelente jugador, sé lo que significa para el club. Compartiremos puesto pero sé que es un excelente jugador que va a venir a aportar mucho", comentó el delantero al respecto.

Luego del partido ante Platense, la Lepra se preparará para debutar ante Newell's por la fecha 1 del Torneo Clausura, el próximo 13 de julio.