lautaro calhanoglu.jfif Lautaro Martínez y Hakan Calhanoglu juntos compartiendo con la camiseta del Inter.

Lo cierto es que al mediocampista turco -que no jugó por lesión- se lo vio disfrutando de la playa en su país en medio de los rumores sobre su salida al Galatasaray. Esto parece haber enfurecido a Lautaro y de allí sus declaraciones.

Calhanoglu destrozó a Lautaro Martínez por sus dichos

Hakan Calhanoglu no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para contestar duramente a las palabras del capitán argentino. "Respeto todas las opiniones, incluso la de un compañero, incluso la del presidente. Pero el respeto no puede ser unidireccional", comenzó diciendo el futbolista.

"Después de la lesión sufrida en la final de la Liga de Campeones, decidí ir a Estados Unidos de todos modos. Estar allí, incluso sin saltar al campo, era importante para mí. Quería estar cerca del grupo, darle mi apoyo. Por desgracia sufrí otra lesión en una zona diferente. El diagnóstico era claro: un desgarro muscular. Por eso no pude jugar", explicó el mediocampista turco.

publicacion calhanoglu.jfif Una parte de la publicación de Calhanoglu en redes sociales.

"Nunca he traicionado esta camiseta. Nunca he dicho que no soy feliz en el Inter. En el pasado recibí ofertas, incluso muy importantes, pero elegí quedarme", agregó para luego fulminar al delantero argentino. "Aprendí que el verdadero líder es el que está al lado de sus compañeros, no el que busca un culpable cuando es más fácil hacerlo. La historia siempre recordará a los que dieron la cara. No al que alzó la voz más alto", sentenció.

publicacion calhanoglu 2.jfif La segunda parte de la publicación de Calhanoglu contestando a Lautaro Martínez.

La crisis en el Inter entonces se intensifica tras la estrepitosa caída ante el París Saint-Germain en la final de la Champions League a fines de mayo.