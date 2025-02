Además Brito se encargó de dejar en claro en una nota con la Página Millonaria cuál es su postura con relación a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al defender su modelo de gestión, el cual no necesita de capitales privados.

“No es que estoy en contra de las SAD, pero no nos hagan creer que porque somos una sociedad civil no podemos competir contra los más grandes. Contemos la verdad y no nos vendan que las SAD vienen a resolver todos los problemas”. Con estas declaraciones, el presidente dejó en claro que River seguirá defendiendo su modelo de gestión sin depender de capitales privados externos.