Joaquín Martorell, el mendocino que es fanático de Di María y juega en España

-¿Cómo surgió la posibilidad de jugar en el Málaga?

-Surgió gracias a Rolando Bustos y Rubén Politino, fueron ellos quienes me hablaron de la posibilidad de probarme en el club diciéndome siempre la verdad de que era sólo una posibilidad, actualmente son personas que me acompañan y aconsejan, son muy buena gente.

-¿Cómo te has sentido en todo este tiempo en el club?

-Me he sentido muy cómodo en el club, desde que llegué los compañeros y el equipo técnico me incluyeron dentro del grupo de la mejor manera, llegamos muchos chicos en la misma situación que yo y todos nos sentimos igual de integrados y con la misma chance.

-¿Qué destacás del club como institución?

-Destaco del club y los valores que nos promueven, el trabajo en equipo, la solidaridad, la inclusión para los nuevos jugadores y el orden que se maneja dentro de la institución. Impresiona también la pasión que siente la gente por su club.

Joaquín-Martorell-2.jpg El volante jugó en Murialdo.

-¿Un referente en tu puesto?

-Admiro mucho a Ángel Di María, me siento un poco identificado con su juego.

-¿Un sueño en el fútbol?

-Mi sueño en el futuro más cercano es llegar a jugar profesionalmente, poder integrar el primer equipo del Málaga y lograr cosas importantes.

-¿Cómo fueron tus inicios en Murialdo?

-Fueron muy buenos, aprendí mucho del fútbol, me formé como deportista e hice lindas amistades, es un gran club.

-¿Te acordás cuando eras chico y te probaste en un club? ¿Quién te acompañó?

-Sí me acuerdo cuando hice la primer prueba en un club, justamente a Murialdo fuimos junto a mi hermano Facundo, éramos chicos, nos acompañaron nuestros padres, ellos siempre estuvieron presentes en esos momentos y al igual que en cada partido.

-¿Alguna vez tuviste la idea de pegarte la vuelta para tu casa?

-Al principio sí, siempre se extraña mucho, pero es parte del proceso, hay que sacrificarse para lograr los objetivos que tanto se buscan.

-¿De qué club sos hincha desde chico y quién te hizo de ese equipo?

-Desde chico soy hincha fanático de River gracias a mi padre, siempre vemos todos los partidos, ahora a la distancia se complica verlos por el horario pero se apoya igual.

Joaquín-Martorell-3.jpg Martorell está con su familia.

--¿Cómo es el lugar donde vivís?

-Es una ciudad muy linda, hay gente educada, buen clima, muchos lugares lindos para visitar, hay gran movimiento turístico.

-¿Se puede vivir del fútbol en ese lugar?

-Por supuesto, todo depende del deportista y su rendimiento, como cualquier profesión.

Otros datos de Joaquín Martorell