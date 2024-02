Independiente de Avellaneda, en el ranking de los 50 mejores equipos de la historia

Independiente de Avellaneda (1971-1974) aparece en el puesto 17 del ranking de los 50 mejores equipos y selecciones nacionales "de todos los tiempos", elaborado por la revista inglesa Four Four Two, donde Estudiantes de La Plata (1967-1971), Boca Juniors (1998-2003) y River Plate (1941-1957) figuran en los puestos 22, 23 y 33 respectivamente.