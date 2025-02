Guardiola habló sobre la salida de Julián Álvarez del Manchester City: ¿se arrepiente, o no?

A horas para que la pelota comience a rodar, Pep Guardiola dijo presente en conferencia de prensa y habló de todo. Al ser consultado sobre Julián Álvarez, quien actualmente afronta un gran presente en Atlético Madrid, expresó: "No hay arrepentimiento. Era una decisión tomada por todos. Él quería más protagonismo. Él está feliz y eso es lo que importa".

“No me siento responsable por ello. El club me trajo un jugador extraordinario y Julián tenía muy decidido irse porque quería jugar todos los minutos que tiene ahora y que no tenía el año pasado. Decidió fichar por el Atlético de Madrid y nos alegramos muchísimo de que le vaya tan bien por la continuidad, los goles y la presencia que tiene. Nos ayudó mucho a conseguir algo único en nuestro club y que a la buena gente como él le vaya bien nos hace muy felices”, sumó el DT del Manchester City.

Para finalizar sobre el tema de Julián, el español sentenció: “En la vida esto a veces pasa. Él quería más protagonismo que con Erling (Haaland) a veces costaba. Este año evidentemente con la cantidad de lesiones que hemos tenido habría jugado mucho más. Pero él es feliz y eso es lo importante”.