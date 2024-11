Godoy Cruz contó con el aliento de una figura especial: Hernán López Muñoz

Hernán López Muñoz, ex volante de Godoy Cruz estuvo en el Malvinas Argentinas. Este ex jugador del Expreso se llevó todas las miradas y no pasó desapercibida su presencia. Se sacó fotos con los simpatizantes y saludó a todos los allegados. "Vine por una promesa que le hice a mi amigo Toto Pozzo, que iba a venir a verlo cuándo se recuperara de su lesión, no entró, pero acá estuvimos", dijo el nacido en el barrio de Villa del Parque, Buenos Aires.

