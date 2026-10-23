Gimnasia y Esgrima le gana a Platense en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima le gana 1 a 0 a Platense, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 14ta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Gimnasia y Esgrima juega con Platense en el Víctor Legrotaglie por la 14ta fecha del Torneo Clausura
Gimnasia y Esgrima le gana 1 a 0 a Platense, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 14ta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
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El goleador Agustín Módica anotó para el local a los 9 minutos del primer tiempo y a los 36' Gonzalo Lencina empató para la visita.