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Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima le gana a Platense en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima juega con Platense en el Víctor Legrotaglie por la 14ta fecha del Torneo Clausura

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Gimnasia y Esgrima recibe a Platense.

Gimnasia y Esgrima recibe a Platense.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Gimnasia y Esgrima le gana 1 a 0 a Platense, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 14ta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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El goleador Agustín Módica anotó para el local a los 9 minutos del primer tiempo y a los 36' Gonzalo Lencina empató para la visita.

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