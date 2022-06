Gallardo no se preocupa por el flojo comienzo de River

►Te puede interesar: River cayó ante Colón y no levanta cabeza en la Liga Profesional

16-06-2022_colon_vencio_a_river_plate.JPG River ha tenido el peor inicio de campeonato desde que Marcelo Gallardo es el DT

"No hay que confundirse con este mal arranque, con esta racha de tres partidos sin convertir. No hay que volverse locos, tenemos que mejorar y eso es una realidad", apuntó el director técnico en conferencia de prensa.

"No hay que dejar que se genere confusión desde afuera. Es normal que se diga que River perdió, no convirtió goles y todo eso que se va a decir. No tenemos que entrar en esa confusión. Yo tengo que proteger eso", aclaró.

"ESTAMOS EN UNA RACHA ADVERSA, NO HAY QUE DESESPERARSE": #Gallardo analizó la derrota ante Colón

El peor arranque de River en la era Gallardo

En 2016 , ya con Marcelo Gallardo al mando, el conjunto de Núñez comenzó la actividad con un 5-1 a favor ante Quilmes y luego perdió con Belgrano de Córdoba (2-3) y Godoy Cruz (1-2).

En el torneo 2018-2019 el equipo millonario registró un arranque muy parecido, con tres empates en blanco frente a Huracán, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors, sucesivamente.

En el Apertura 2007, con Daniel Passarella como DT, River empató 1-1 con San Lorenzo, luego igualó 2-2 con Gimnasia de Jujuy y más tarde cayó ante San Martín de San Juan, por 1-0.

con Daniel Passarella como DT, River empató 1-1 con San Lorenzo, luego igualó 2-2 con Gimnasia de Jujuy y más tarde cayó ante San Martín de San Juan, por 1-0. En este torneo de la Liga Profesional reúne apenas dos puntos sobre tres partidos disputados y sin haber convertido goles.

Vuelve Juanfer Quintero

Con este panorama, el equipo se entrena esta tarde en el predio de Ezeiza de cara al partido ante el "Tatengue" el domingo nuevamente en Santa Fe con la posible vuelta a la concentración de Juan Fernando Quintero.

El enganche colombiano tendrá el alta médica en estos días tras casi dos meses sin jugar por un desgarro en el isquiotibial que tuvo el 13 de abril y del que se resintió el 17 de mayo antes de jugar ante Talleres.

Por su parte, Matías Suárez, que se recupera de una sinovitis en la rodilla derecha luego del desgarro en el sóleo que tuvo el 4 de mayo, y Milton Casco, que tuvo un desgarro en el gemelo izquierdo ante Alianza Lima, podrán estar recién para la fecha 5 ante Lanús.

Asimismo, el chileno Paulo Díaz se sumará a los entrenamientos en estas horas luego de jugar los tres partidos de titular con su selección en Japón y Marcelo Gallardo decidirá si lo concentra para el fin de semana.

Los otros convocados, Nicolás de la Cruz y David Martínez, que regresaron el lunes de sus respectivas giras por la fecha FIFA, no sólo fueron concentrados para jugar ante Colón anoche sino que además fueron titulares.

Martínez jugó los 90 minutos y De la Cruz salió a los 75 minutos por una molestia en el aductor derecho que será evaluada esta tarde por el cuerpo médico aunque todo hace indicar que no tendrá problemas en seguir jugando.