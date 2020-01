Gallardo fue contundente sobre si es una cuenta pendiente la Superliga

El entrenador Marcelo Gallardo aseguró que ganar la Superliga "no es una materia pendiente", aunque reconoció que sí es "un deseo" obtener el actual campeonato local en el cual a River le quedan ocho partidos y el próximo fin de semana podría quedar en la cima si vence a Independiente en un encuentro postergado.

"No es una materia pendiente ganar un campeonato local, sí es un deseo porque estamos sólo a ocho partidos, pero la gana uno solo. Si nosotros estamos bien, si nos enchufamos y nos lo ponemos como objetivo, sé que tenemos grandes posibilidades y por lo menos pelear hasta el final", señaló.

En diálogo con Súper Mitre Deportivo y al ser consultado sobre la final de la Copa Libertadores 2019, que River perdió ante Flamengo, el "Muñeco" manifestó: "Nos costó más recuperarnos de la eliminación de Lanús, que de Flamengo".

"Nos costó mucho, casi tres meses, recuperarnos de la derrota contra Lanús en su cancha. Frente a Flamengo no porque hicimos un gran partido y borramos al 'cuco' de la Copa, pero los partidos duran 95 minutos y eso es un aprendizaje", aseveró.

Y añadió: "No me quedó con el que hubiese pasado, eso es una cagada porque es una cosa que no la podés medir, me quedo con lo que viene y cómo lo puedo solucionar. Odio el qué hubiera hecho, no existe. Si hiciste algo es porque estabas convencido de hacerlo y puede salir bien o mal, pero es algo por el cual tenías convencimiento".

Luego, Gallardo se refirió al plantel con el que comenzó el 2020 y señaló que busca "alternativas" que le "den funcionamiento al equipo", ya que reconoció que en el mercado de pases "se han ido nombres importantes".

De todos modo, planteó: "Tratamos de mantenernos más allá de los nombres. Como jugamos en función de equipo, siempre hemos podido reposicionarnos y funcionar de la mejor manera. Hemos seguido funcionando así mientras buscábamos las mejores alternativas".

"El partido con Nacional nos sirvió para irnos soltando, pero no nos hace creer que es lo mejor que tenemos, ni lo peor. En esta semana tenemos que aceitar cosas para saber que piezas arrancarán el campeonato", concluyó el entrenador de River.