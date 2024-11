Fue figura de la Selección argentina, jugó con Messi y anuncio que dejará el fútbol

Messi-Pastore.jpg

El mediocampista jugó por última vez en el primer semestre de 2023. "El cuerpo no aguantó más, los dolores después de los partidos eran muy fuertes. El punto de inflexión fue cuando mi hijo me pedía salir al jardín a patear la pelota y no podía levantarme del sillón”, tiró.

“Mi cabeza me pedía estar a pesar de las molestias por toda la felicidad que me daba el fútbol, pero fui perdiendo fuerzas porque se volvió insoportable. Nos dejamos mutuamente”, dijo el jugador surgido de Talleres de Córdoba.

Pastore jugará en el fútbol francés.

"No están dadas las mejores condiciones. Las cosas cambiaron mucho. Ahora es todo mucho más físico y menos técnico, lo que perjudica mi estilo de juego”, afirmó.

“No creo que pueda hacer un sacrificio tan grande sin saber si voy a tener recompensa. No soy atleta y tampoco voy a poder entrenar para lograrlo. Lo que me hace feliz es jugar a la pelota, no correr 20 kilómetros por partido”, cerró.

pastore1

Pastore jugó el Mundial 2010 con la Selección argentina

El futbolista, que actuó en Huracán de Parque de los Patricios y PSG de Francia, disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, donde la Albiceleste (dirigida por Diego Maradona) quedó afuera en cuartos de final.

Jugó la Copa América 2011 con el equipo nacional y fue subcampeón del certamen en las ediciones 2015 y 2016.