Pero antes del mano a mano con la Academia, quien alzó la voz fue Claudio Borghi. El Bichi, quien supo calzarse el buzo de DT durante la temporada 2010 y dirigió apenas 15 partidos, fue contundente a la hora de referirse al presente del equipo. Habló, entre otras cosas, de Juan Román Riquelme y Leandro Paredes, a quien hizo debutar en Primera.

Borghi Riquelme El Bichi Borghi dirigió a Riquelme en Boca.

Las declaraciones del Bichi Borghi sobre Boca

En medio de su charla ante los micrófonos de ESPN, Borghi fue contundente: "Boca no tiene estructura ni un equipo. No tiene algo que lo sostenga. En el fútbol está lo importante y lo urgente. Lo importante es jugar bien y lo urgente es ganar. A veces lo urgente es tan necesario que no te permite jugar bien porque continuamente estás siendo juzgado por el partido perdido. Hoy en los equipos que entran y salen jugadores se le difícil mantener la estructura. Boca está en la crisis más importante desde muchísimo tiempo".