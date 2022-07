Franco Negri y la linda motivación de enfrentar a River

Franco Negri godoy Cruz 1.jpg Franco Negri se ha afirmado en la defensa de Godoy Cruz.

El Tomba viene de ganarle 1 a 0 a Colón en el Malvinas y este domingo intentará dar el golpe ante River en el Monumental, por la 7ma. fecha de la Liga Profesional.

El lateral izquierdo analizó el momento que atraviesa el equipo: "Hemos mostrado nuestra fortaleza de local ganando los tres partidos que jugamos. Tenemos la cuenta pendiente de ganar como visitantes y ahora vamos afrontar un lindo partido frente a River. Ojalá podamos lograr los tres puntos para seguir sumando en el promedio".

El futbolista que jugó en las infantiles de San Martín y en las divisiones inferiores de San Lorenzo, palpitó el choque ante el equipo de Marcelo Gallardo: "Es una linda motivación jugar contra River, sabemos lo que representa y vamos a jugar en una cancha muy linda. Vamos a ir hacer nuestro juego, buscando dar un batacazo de visitante y jugar con mucha convicción, como lo hicimos frente a Boca", agregó.

Con respecto a su continuidad, reconoció: "Me estoy afirmando en el puesto, me siento cómodo de lateral y me gusta proyectarme al ataque, siempre tratando de darle lo mejor al equipo".

Godoy cruz lucha por salir de la zona del descenso y Negri destacó: "Creo que tenemos equipo para pelear el torneo y que si seguimos jugando con esta actitud y entrega vamos a clasificarnos a alguna Copa. A nadie le gusta pelear el descenso, pero sabemos que vamos a salir adelante".