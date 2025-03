En las últimas horas, el hombre del Millonario enfrentó los micrófonos del diario deportivo Olé y no dejó tema sin tocar. En medio de su charla recordó su época como jugador de tenis, la cual le sirvió para disfrutar del gran presente que atraviesa.

Franco Mastantuono.jpg Franco Mastantuono, fanático de River desde chico.

El recuerdo de Franco Mastantuono sobre su época en el tenis

En su entrevista, Mastantuono fue consultado sobre de qué le sirvió su etapa como tenista. "Con el tenis he conocido mucha gente, he viajado solo de chico con compañeros y andar por el país compitiendo en un deporte donde lo mental pesa mucho me ha ayudado un montón a crecer como jugador de fútbol. Competir, viajar y jugar torneos me hizo así de competitivo y agradezco lo que viví por el tenis".