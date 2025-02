Fernando Gago encaró al Chelo Delgado: "Si quieren que me vaya, ¡díganmelo!"

El Chelo es con el que mayor relación tiene Pintita. Incluso fue uno de los que lo recibió en el aeropuerto y el que le dio el primer recorrido por las instalaciones de la institución en su primer día de trabajo.

La frase de Fernando Gago a Marcelo Delgado

En medio de los rumores que hablan de una decisión tomada por parte de Juan Román Riquelme, actual presidente y máximo ídolo de Boca, Fernando Gago optó por ir sacarse la duda.

Tras la finalización del entrenamiento de este jueves, el último antes del partido con Rosario Central, Pintita llamó a Marcelo Delgado y fue contundente: "¿Es cierto lo que se está diciendo? ¿Quieren que me vaya? Si es así, díganmelo".

La respuesta no tardó en llegar. El Chelo, mano derecha de Román, desestimó cualquier tipo de rumor e intentó tranquilizar a Gago en medio de un turbulento momento: "No no, tranquilo, vos tenés contrato por un año. No podemos responder a todo lo que dice la prensa".

chelo-delgado2.jpg Marcelo Delgado es uno de los más cercanos a Juan Román Riquelme.

Esto deja el panorama abierto de cara a lo que sucederá este viernes en la Bombonera. La única certeza que hay es que el clima no será el mejor, ya que los hinchas se retiraron del estadio el pasado martes al grito de: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo".