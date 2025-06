Ezequiel Bonifacio, refuerzo de Independiente Rivadavia, habló de todo en Radio Nihuil

"Me han hablado de lo pasional que es el hincha, por ejemplo el Indio Ortiz, que me llevó a Gimnasia y Esgrima La Plata y a quien tuve como entrenador en primera división. Y me han contado lo que significa jugar en esta institución", dijo.

Berti..jpg Alfredo Berti analiza la práctica de la Lepra en Córdoba.

Las características de Ezequiel Bonifacio

Bonifacio afirmó: "Soy un jugador con bastante dinámica y recorrido, me gusta participar del juego ofensivo. Soy intenso en la marca y muestro mucho sacrificio en lo defensivo y ofensivo".

Su experiencia en Polonia

Ezequiel Bonifacio vistió la camiseta de Podbeskidzie de Polonia. Sobre esta experiencia que le tocó vivir, manifestó: "Con el tema del idioma me comunicaba con un inglés muy básico y con el correr del tiempo lo fui perfeccionando. La verdad que me las arreglé bastante bien".

"Tenía a dos compañeros españoles, con quienes me juntaba bastante y había un búlgaro que hablaba español, la verdad que fue una experiencia muy linda, los polacos son muy correctos y estructurados", contó.

Ezequiel Bonifacio estaba jugando en el 2022 en Polonia, cuando la Selección argentina le ganó al seleccionado de ese país por 2 a 0, se quedó con el Grupo C y se clasificó a los octavos de final del Mundial en Qatar, donde después se consagró campeón.

"En la semana le estaba rezando a muchos dioses para que le ganemos a Polonia. Cuando ganamos hacia mucho frío, salí a festejar al patio, estaba nevando y los vecinos deben haber dicho que estaba muy loco", cerró.