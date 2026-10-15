Europa League: Bayer Leverkusen, Benfica y Juventus, en el lote de equipos con puntaje ideal

En Polonia, Equi Fernández fue titular y Facundo Medina ingresó desde el banco, en la goleada 4 a 0 del Leverkusen ante el Lech Poznan y paralelamente, el Olympique Lyon, sin Nicolás Tagliafico, le ganó 3 a 2 como local al Crystal Palace inglés que tuvo a Walter Benítez en el arco.

Benfica, con Gianluca Prestianni de titular y Claudio Echeverri en la segunda parte, superó como local al Celtic escocés por 4 a 1 y Bournemouth, con Julio Soler en el once inicial, se impuso 2 a 0 al Sturm Graz de Austria.