Ernesto Pedernera se hizo cargo de la nueva derrota de Godoy Cruz frente a Gimnasia La Plata

"No faltó actitud, sabíamos que veníamos a jugar con un equipo herido y eso era peligroso. En el primer tiempo tuvimos mucho la pelota pero no supimos profundizar". "No faltó actitud, sabíamos que veníamos a jugar con un equipo herido y eso era peligroso. En el primer tiempo tuvimos mucho la pelota pero no supimos profundizar".

Con respecto al mal momento de Godoy Cruz, dijo: "Tenemos que levantarnos. Esta situación es responsabilidad mía y la asumo. Hay que pelear hasta las ultimas consecuencias para tratar de revertir esta historia. No es un momento lindo el que estamos viviendo".

Su opinión del partido que jugará Godoy Cruz frente a River Plate

Ernesto Pedernera, se refirió al choque ante River en el Malvinas Argentinas y aseguró: "Nos vamos a enfrentar a un rival muy poderoso, uno de los equipos más grandes de la Argentina. Tenemos que hacer un juego perfecto y es un momento de revancha para nosotros"

Godoy Cruz debutó perdiendo 3 a 0 ante Rosario Central, en el estadio Víctor Legrotaglie, donde hizo de local; luego empató sin goles en su visita a Sarmiento de Junín; con Talleres de local igualaba sin goles y el partido se suspendió antes de comenzar el segundo tiempo y el domingo cayó ante Gimnasia La Plata.

El audio de la conferencia de Ernesto Pedernera