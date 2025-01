En su despedida de River, Nicolás Fonseca reveló cómo terminó su relación con Marcelo Gallardo

Para comenzar, Nicolás Fonseca expresó: "Fue muy especial. Quiero agradecer a todo el mundo, a la gente que confió en mí, que me hizo cumplir el sueño de jugar en un club grande. Jugué la Copa Libertadores, gané un Superclásico y me convocaron a la selección (de Uruguay). Estoy tranquilo, feliz. He dado todo y ahora me toca dar un paso al costado".

"Cumplí muchos sueños. Siempre voy a llevar en el corazón los momentos vividos este año. Yo llegaba de un cuadro familiar, con 2.000 personas en el estadio. Cuando llegás a un club grande se exige, es normal, uno tiene que aprender a convivir con eso. Creo que lo pude dar vuelta en algunos momentos, pero lo que más me importaba era disfrutar, dar el máximo y retribuirle a la gente que confió en mí", añadió el ahora exjugador de River.

Sobre el fracaso del equipo en la temporada 2024, luego de caer en las semifinales de la Copa Libertadores, Fonseca soltó: "El objetivo principal no se pudo lograr, pero ganador hay uno. Es necesario trabajar y exigirse para ser mejor".

En cuanto a los momentos que lo marcaron en Núñez, contó: "El gol en Venezuela (ante Deportivo Táchira en la Copa Libertadores), la noche contra Colo-Colo, el Superclásico... hay muchos momentos guardados. Dejamos una marquita con la patada en el Superclásico, ja. Fue una tarde mágica".

Para finalizar Nicolás Fonseca reveló cómo terminó su relación con Marcelo Gallardo, con quien no sumó minutos en los últimos 12 partidos que del año: "Fue una relación muy sincera, diciéndome las cosas de frente. Por momentos pude tener ese espacio en su once titular. Muchos de los momentos lindos que he nombrado los he vivido con él. Así que a él también mucho agradecimiento por esta etapa“.

El paso de Fonseca por River

Tras su llegada a River en el inicio de la temporada 2024, Nicolás Fonseca jugó 28 partidos, convirtió apenas un gol (ante Deportivo Táchira por Copa Libertadores) y logró el primer título de su carrera como profesional: la Supercopa Argentina 2023.

Con Marcelo Gallardo en el banco no sumó minutos en los últimos 12 partidos del año, pese a ser suplente en ocho de ellos, y es por esto que tomó la decisión de emigrar del Millonario. Ahora, su destino estará en el León de la Liga MX.