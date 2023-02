►TE PUEDE INTERESAR: Mundial de Clubes: quiénes disputan las semifinales y cuándo se juegan

https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1621869894470963211 En los últimos 2 meses, Arturo Vidal jugó tan solo ¡24 MINUTOS! con la camiseta del Flamengo.



El martes pasado, contra Boavista por el Carioca, no ingresó y así reaccionó en pleno partido, desde el banco de suplentes… pic.twitter.com/upYUctCfZz — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 4, 2023

Por ello, sumado a declaraciones previas de sus ganas de jugar en Colo-Colo y la relación rota con la hinchada, la institución carioca decidió multar al volante de 35 años cobrándole el 10% de su salario.

Arturo-Vidal.jpg

Arturo Vidal pidió disculpas

Arturo-Vidal-tuit.jpg

Luego del incidente, el sanjoaquinense salió a pedir disculpas en sus redes allegando que "Al no entrar al campo de juego debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que a veces mi temperamento me gana".