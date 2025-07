El técnico del Chelsea se quejó del calendario y un periodista brasileño lo fulminó dejándolo sin palabras

Maresca ha tenido una gran temporada en el conjunto azul ya que lograron quedar cuartos en la Premier League mientras que se consagraron en la Conference League tras vencer al Betis por 4 a 1; ahora están jugando un gran Mundial de Clubes y se encuentran en la semifinal del torneo internacional donde jugarán contra Fluminense el martes a partir de las 16.

En la previa del trascendental encuentro, el entrenador del Chelsea manifestó que su plantel llegó en "condiciones diferentes" realizando una comparación con los equipos sudamericanos y remarcó que el conjunto inglés ya ha disputado 63 partidos en lo que va del 2025.

Sin embargo, un periodista brasileño no se quedó callado e interrumpió al técnico para expresar que los equipos de Brasil han jugado 70 partidos en el mismo periodo de tiempo lo que sorprendió al italiano quien se quedó sin palabras y perplejo frente a la curiosa situación.

Embed "Enzo Maresca":

Por este momento durante la conferencia de prensa del director técnico de Chelsea ante de su partido contra Fluminense pic.twitter.com/99y6iKGwa4 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 7, 2025

Mientras que el equipo europeo tuvo que disputar Premier League, Conference League, Carabao Cup, FA Cup y, también, el Mundial de Clubes. Por su lado, Fluminense tuvo que disputar el Brasileirao, la Copa Sudamericana, la Copa de Brasil, el Campeonato Carioca y, claro, el torneo internacional que los tiene en la semifinal.

La cantidad de partidos varía ya que la temporada en Europa comienza a mitad de años, mientras que en sudamérica comienza en enero. Sin embargo, teniendo en cuenta el mismo periodo de tiempo el equipo brasileño jugó más encuentros.

Enzo Maresca El técnico del Chelsea se quedó sin palabras.

►TE PUEDE INTERESAR: Efecto Franco Mastantuono: la decisión del Real Madrid con Endrick

La palabra del técnico del Chelsea

Enzo Maresca expresó que no está de acuerdo con que el Chelsea sea "el favorito" y puso en valor lo logrado por Fluminense quienes disputarán las semifinales del Mundial de Clubes: "Con los presupuestos no ganas partidos. Necesitas más. Para mí no es cuestión de presupuestos: es cuestión de intentar hacer las cosas bien".

Las palabras de elogio para el equipo sudamericano continuaron: "Lo merecen y tienen algo bueno". Y también se refirió que han enfrentado en la presente edición a otros dos equipos de Brasil: "Este será el tercer equipo brasileño que enfrentemos (perdió 3-1 con Flamengo y venció por 2-1 a Palmeiras). Los dos primeros fueron muy buenos, con mucha energía".

"Mañana no tenemos ninguna duda de que será exactamente igual. Sabemos la pasión que tienen y de la importancia de este partido para ellos, pero al mismo tiempo lo es para nosotros y estamos aquí para intentar llegar a la definición", concluyó el técnico italiano del Chelsea.