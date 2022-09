El tarotista de Boca sorprendió a todos y dio un pronóstico sobre el Superclásico ante River

►TE PUEDE INTERESAR: Alarma en Boca: el lesionado que preocupa a Ibarra de cara al Superclásico ante River

boca-river2.jpg

"Pero también sale el as de espada, que quiere decir que River pondrá toda su energía el segundo tiempo y no va a ser un partido tan fácil para ninguno. Al final de cuentas, sale el as de basto y el rey de oro, que tiene que ver con que la hincha de Boca va a estar con toda la vitalidad", añadió.

►TE PUEDE INTERESAR: Los barras de Boca Rafael Di Zeo y Mauro Martín podrán ir al Superclásico

El tarotista de Boca dijo que ganaría River

"River podría llevarse el triunfo por una mínima de diferencia, ya que el as de basto le estaría dando una pequeña suerte. Gana de suerte", enfatizó.

"Boca no es un equipo fácil de ganar y va a pelear hasta el final, pero la energía le va a jugar un poco mal porque va a haber muchas complicaciones, pequeñas discusiones entre los jugadores", cerró.