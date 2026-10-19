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Más que tres puntos

El penal que sancionaron a favor de Ferro que perjudicó a Godoy Cruz: fue fuera del área

Godoy Cruz buscaba acortar distancias con Ferro, pero al conjunto verde le sancionaron un penal imperceptible a favor frente a Racing de Córdoba

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Ferro ganó y continúa liderando la Zona A donde Godoy Cruz está segundo.

Ferro ganó y continúa liderando la Zona A donde Godoy Cruz está segundo.

La definición de la Zona A de la Primera Nacional ingresó en su etapa más caliente y no tardó en sumar un nuevo capítulo de fuerte controversia arbitral. En el marco de una fecha 34 determinante para el desenlace del campeonato, una discutida sanción en Caballito sacudió por completo la tabla de posiciones y generó repercusiones directas sobre Godoy Cruz.

El foco del escándalo se encendió sobre el césped del Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, donde el árbitro Bruno Amiconi quedó en el centro de todas las miradas.

El colegiado cobró un penal sumamente protestado a favor de Ferro Carril Oeste durante la etapa complementaria que representó el triunfo por 1 a 0 para el conjunto verde.

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El penal fue fuera del área y esto perjudicó a Godoy Cruz.

El penal que sancionaron a favor de Ferro que perjudicó a Godoy Cruz

A los 12 minutos del segundo tiempo, Lautaro Parisi tomó la pelota en medio de un clima enrarecido y asumió la responsabilidad desde los doce pasos. Con una ejecución precisa y sin dejarse condicionar por las airadas quejas que envolvieron la jugada previa, el atacante de Oeste venció la resistencia del arquero rival y estableció la ventaja parcial en Caballito, inclinando la balanza en un duelo de vital trascendencia.

La maniobra que derivó en la apertura del tanteador se gestó a partir de una mano sancionada a un marcador central de la Academia cordobesa.

De inmediato, los futbolistas del elenco visitante rodearon al juez principal para asegurarle con vehemencia que la infracción se había producido claramente fuera de los límites del área penal; sin embargo, Amiconi se mantuvo inamovible en su postura y no dudó en ratificar la pena máxima sin dar lugar a segundas interpretaciones.

El polémico fallo arbitral no solo desnaturalizó el desarrollo de un compromiso clave por la fecha 34, sino que volvió a colocar la labor de Amiconi bajo la lupa en el fútbol de ascenso.

En una definición apasionante donde cada punto cotiza en bolsa, la determinación en el Ricardo Etcheverri caló hondo en la Zona A e impactó de lleno en las aspiraciones de Godoy Cruz, que viene de golear a Estudiantes por 6 a 3, en su camino hacia el objetivo mayor ya que quedaron a cinco puntos de Ferro.

Godoy Cruz busca imponerse en los playoffs del ascenso para regresar a Primera.

Godoy Cruz busca imponerse en los playoffs del ascenso para regresar a Primera.

El fixture de Godoy Cruz en el sprint final

  • Fecha 35: domingo 25/10 - visitante vs. Club Atlético Mitre desde las 17.
  • Fecha 36: local vs. Almirante Brown.

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