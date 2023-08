El mensaje de Emiliano Buendía tras su grave lesión en el Aston Villa

buendia 2.jpg Emiliano Buendía será baja para el Aston Villa durante buena parte de la temporada

"Si algo me enseñaron mis papás desde chiquito, es a no bajar los brazos nunca, y este mal momento que me toca vivir no va a ser una excepción. Desde ya positivo y mentalizado en una buena y pronta recuperación. Muchas gracias por todos los mensajes", expresó el futbolista nacido en Mar del Plata y que desde chico hizo su carrera en Europa.

Emiliano Buendía, de 26 años, realizó toda la pretemporada de Aston Villa mientras se prepara para la campaña de la Premier League 2023-24 y jugó el amistoso de pretemporada contra Valencia español el sábado pasado.

Buendía, quien ha sido tenido en cuenta por Lionel Scaloni para formar parte de la Selección argentina, fue titular bajo las órdenes de Steven Gerrard y Unai Emery la temporada pasada jugando 38 cotejos en la Premier, 27 de ellos como titular, marcando cinco goles y sumando dos asistencias.

Emiliano Buendía, una baja sensible para el Aston Villa

Emiliano Buendía estaba a punto de iniciar su tercera temporada en el Aston Villa, club al que llegó proveniente del Norwich, club en el que fue figura y logró el ascenso.

Aston Villa comenzará la Premier 2023/24 ante Newcastle United el sábado próximo y luego se enfrentarán al Everton de local y luego al partido de ida de los play-offs de la Conference League de la UEFA, contra el Hibernian de Escocia o el Lucerna de Suiza.