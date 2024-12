El mal momento que pasó Mbappé en Real Madrid: "Toqué fondo"

Los primeros meses le costaron. No por no tener minutos, ya que Carlo Ancelotti depositó toda su confianza en él, sino porque las cosas no se le daban. Esto, como consecuencia, llevó a que sea blanco de críticas.

En este contexto, el propio Kylian Mbappé fue el encargado de revelar cuál fue uno de los momentos que más le costó desde su llegada al Real Madrid.

Allí, el exjugador del París Saint Germain recordó el penal fallado en el partido ante Atlético Bilbao por la 19° fecha de la Liga de España. Aquel día, su equipo perdió por 2-1.

El partido estaba 1-0 a favor de los dueños de casa y Mbappé se hizo cargo de la pena máxima. Lamentablemente para él, el arquero adivinó su intención y se quedó con el remate.

Sobre esto, Kiki expresó: "El partido de Bilbao me hace bien, tocqué fondo, fallé un penal y es el momento de darme cuenta que tengo que dar el máximo por esta camiseta y jugar con personalidad”.

Sobre su adaptación al Real Madrid, Mbappé aseguró: “Pienso que nos conocemos mejor, he llegado al equipo y eso cambia muchas cosas y ahora la adaptación como dice el míster se ha acabado y me siento bien en el equipo. Se puede ver en el campo que me entiendo mejor con mis compañeros y jugamos siempre mejor”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SrNaninho/status/1870885181059420532&partner=&hide_thread=false KYLIAN MBAPPÉ: "Puedo hacer mucho más, yo sé que en las piernas tengo mucho más. En los últimos partidos estoy jugando mejor. El partido de Bilbao me hizo bien, porque toqué fondo. Fallé un penalti y fue un buen momento para darme cuenta de que tengo que dar mi máximo para… pic.twitter.com/JX8E9Rzrdf — SrNaninho (@SrNaninho) December 22, 2024

Los números de Mbappé en el Real Madrid

El francés, proveniente del PSG, llegó a Real Madrid a inicios de junio del 2024. Tras ser oficializado en su nuevo club, de inmediato se ganó su lugar en el once titular.

Desde entonces, Mbappé dijo presente en 24 partidos: 22 como titular y los dos restantes ingresando desde el banco de suplentes. Convirtió un total de 14 goles y, además, aportó tres asistencias. Como si fuera poco, levantó dos títulos y ambos a nivel internacional: la Supercopa de Europa 2024 y la Copa Intercontinental 2024.