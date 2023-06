El Kun Agüero chicaneó a Messi ante su arribo al Inter Miami

►Te puede interesar: El hijo del Kun Agüero chicaneó al PSG ante la partida de Messi

aguero 1.jpg El Kun Agüero espera a Lionel Messi en el Inter Miami

"Se cagaba de risa y me dijo ‘entramos, tenemos que entrar’”, reveló el ex delantero de Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona.

La presencia de Lionel Messi a partir del 1 de julio en la MLS también es un suceso para el resto de los equipos que compiten en la Conferencia Este.

Todos los clubes, a su manera, celebraron la presencia del campeón del mundo en la liga y los encuentros que tiene en agenda afuera de Miami ya tienen las entradas agotadas y en reventa se ofrecen desde los 800 hasta los 3.500 dólares.

El Kun sobre la llegada de Messi a Miami

Este detalle no fue pasado por alto por el Kun Agüero quien contó que no sabe si podrá verlo en vivo por la falta de tickets. "Le pedí entradas y me dijo que está todo vendido", reveló Agüero, en ESPN.

Furor por Messi en Miami

En las últimas 24 horas, el usuario de Inter Miami en Instagram, la segunda plataforma social más utilizada del mundo, incorporó casi cinco millones de seguidores nuevos.

nba 1.jpg En la final de la NBA, Miami dio la bienvenida a Messi

Antes del anuncio de Messi, la cuenta tenía 1 millón de seguidores y ahora ya supera los 5 millones y medio.

Los abonos para ir al pequeño estadio DRV PNK Stadium, que tiene una capacidad para 18 mil espectadores, ya están todos vendidos hasta el final de la temporada.