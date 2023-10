El hincha de River que se coló en la popular de Boca contó detalles de la golpiza que recibió

“Una amiga que es hincha de Boca vino a visitarme y la invité a ir a la cancha. No tenía entrada, pero nos metimos en el segundo tiempo después de burlar a la seguridad del estadio”, le dijo a TN.

“Me empujaron y me empezaron a pegar. Cuando caigo me golpeo la cabeza contra los escalones de material y pierdo la consciencia por unos instantes. Los golpes no paraban”, agregó José, quien ingresó a una clínica con una crisis hipertensiva y pérdida de conocimiento. "Tenían miedo de que me muriera”, admitió.

“Los médicos de Boca me llevaron a la guardia del Argerich, me vieron y me dijeron que espere porque tenían una urgencia. Yo no le hice caso y me fui. Creo que hice mal porque aún sigo con dolores”, afirmó.

“No voy a hacerle juicio a Boca, el responsable soy yo. Cómo voy a ir a la Bombonera con tatuajes de River”, cerró.